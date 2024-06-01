Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти25.08.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Барабанов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Барабанов Григорий Иванович
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив)
Смерть
25.08.1893 ст.
И331Оп3Д113_0058.jpg ГАВО (Воронежский архив)