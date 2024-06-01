Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

25.08.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Барабанов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Барабанов Григорий Иванович

Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив)
Смерть
25.08.1893 ст.
Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
И331Оп3Д113_0058.jpg ГАВО (Воронежский архив)

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