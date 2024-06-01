Барабанов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Барабанов Иван
Мать: не указана
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив) В 10РС 1858г. Бесфамильный
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Барабанов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив)
Смерть
Неизвестно