Барабанов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Григорий Иванович

Барабанов Григорий Иванович

Место рождения

Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Барабанов Иван

Мать: не указана

Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив) В 10РС 1858г. Бесфамильный
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Барабанов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.