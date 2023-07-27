Вдонины Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Вдонины Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Кладбице
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович