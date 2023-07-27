Вдонины Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдонины Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Вдонины Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Кладбице
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Развод
Неизвестно

Муж: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

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