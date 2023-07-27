Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Вдонины) Мария Алексеевна
(Вдонины) Мария Алексеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Вдонины Алексей Егорович
1889 г.р.
Мать
Вдонины Федосия
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Вдонины Алексей Егорович
Мать:
Вдонины Федосия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия