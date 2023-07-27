(Вдонины) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вдонины) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Вдонины Алексей Егорович

Мать: Вдонины Федосия

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