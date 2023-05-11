Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)

Место рождения

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

11.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Liski Juho (Johan Abramsson)

Мать: Liski Anna Matintytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
08.01.1839
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.10.1879

Жена: Maria Liski

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1881

Сын: Liski Toivo Yrjönpoika

Мать ребёнка: Maria Liski

Рождение ребёнка
20.06.1886

Дочь: Anna Yrjöntytär

Мать ребёнка: Maria Liski

Valkjärvi, Mannila
Рождение ребёнка
03.10.1889

Сын: Liski Mikko Yrjönpoika

Мать ребёнка: Maria Liski

Valkjärvi, Mannila
Место жительства
Между 1890 и 1899
Laavola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Смерть
11.10.1912
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