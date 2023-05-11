Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)
Место рождения
Дата рождения01.01.1839
Дата смерти11.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Крещение
08.01.1839
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.10.1879
Жена: Maria Liski
Рождение ребёнка
13.07.1881
Мать ребёнка: Maria Liski
Рождение ребёнка
20.06.1886
Дочь: Anna Yrjöntytär
Мать ребёнка: Maria Liski
Valkjärvi, Mannila
Рождение ребёнка
03.10.1889
Мать ребёнка: Maria Liski
Valkjärvi, Mannila
Место жительства
Между 1890 и 1899
Laavola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Смерть
11.10.1912