(Tuomaant. Martikainen) Maria Liski — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Tuomaant. Martikainen) Maria Liski

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Место рождения

Valkjärvi, Mannisniemi

Дата рождения

04.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Valkjärvi, Mannisniemi
Бракосочетание
19.10.1879

Муж: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1881

Сын: Liski Toivo Yrjönpoika

Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)

Рождение ребёнка
20.06.1886

Дочь: Anna Yrjöntytär

Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)

Valkjärvi, Mannila
Рождение ребёнка
03.10.1889

Сын: Liski Mikko Yrjönpoika

Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)

Valkjärvi, Mannila
Место жительства
Между 1890 и 1899
Laavola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Смерть
Неизвестно
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