(Tuomaant. Martikainen) Maria Liski
Место рожденияValkjärvi, Mannisniemi
Дата рождения04.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Valkjärvi, Mannisniemi
Бракосочетание
19.10.1879
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1881
Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)
Рождение ребёнка
20.06.1886
Дочь: Anna Yrjöntytär
Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)
Valkjärvi, Mannila
Рождение ребёнка
03.10.1889
Отец ребёнка: Juhonp. Liski Yrjö (Jöran Johansson)
Valkjärvi, Mannila
Место жительства
Между 1890 и 1899
Laavola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Смерть
Неизвестно