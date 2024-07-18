Шабыкина (Сухинина) Татьяна Тарасовна 05.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабыкина (Сухинина) Татьяна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872

Отец: Сухинин Тарас Борисович

Мать: Сухинина Стефанида Варлаамовна

Рождение ребёнка
31.10.1893

Дочь: Шабыкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Шабыкина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1898

Сын: Шабыкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1901

Сын: Шабыкин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шабыкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1907

Сын: Шабыкин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шабыкин Константин Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.

Сын: Шабыкин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Шабыкина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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