Шабыкина (Сухинина) Татьяна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872
Рождение ребёнка
31.10.1893
Дочь: Шабыкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Шабыкина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1898
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1901
Сын: Шабыкин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шабыкин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1907
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шабыкин Константин Петрович
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.
Сын: Шабыкин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Шабыкина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Шабыкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно