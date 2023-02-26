Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Васильева

Наталия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Малахов

Отец ребёнка: Малахий Никонов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1803

Сын: Прокопий Малахов

Отец ребёнка: Малахий Никонов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close