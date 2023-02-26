Луконина (Чигарева) Полина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконина (Чигарева) Полина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигарев Борис Иванович

Мать: Чигарева Федосья Маркеловна

Рождение ребёнка
16.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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