Луконина (Чигарева) Полина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно