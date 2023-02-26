Чигарев Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1895
Дата смерти28.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна
Рождение ребёнка
15.09.1924
Дочь: Игнатова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луконина Полина Борисовна
Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1964