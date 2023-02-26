Чигарев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигарев Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1895

Дата смерти

28.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чигарев Павел Борисович

Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чигарев Иван Борисович

Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна

Рождение ребёнка
15.09.1924

Дочь: Игнатова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луконина Полина Борисовна

Мать ребёнка: Чигарева Федосья Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигарева Федосья Маркеловна

Смерть
28.01.1964
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