Гребенчук Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1912
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1932
Дочь: Овчинникова (Гребенчук) Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Гребенчук Вячеслав Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Лещева (Гребенчук) Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Гребенчук Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Лещева Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1981