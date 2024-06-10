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Гребенчук Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1912

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1932

Дочь: Овчинникова (Гребенчук) Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Гребенчук Вячеслав Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Лещева (Гребенчук) Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Гребенчук Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Лещева Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1981

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