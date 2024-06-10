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Гребенчук Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1906

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1932

Дочь: Овчинникова (Гребенчук) Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гребенчук Александра Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Лещева (Гребенчук) Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Гребенчук Александра Андреевна

Смерть
1993

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