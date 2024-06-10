Гребенчук Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1906
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1932
Дочь: Овчинникова (Гребенчук) Галина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гребенчук Александра Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Лещева (Гребенчук) Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Гребенчук Александра Андреевна
Смерть
1993