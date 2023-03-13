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Богомоловъ Яковъ

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Место рождения

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомоловъ Дмитрей

Мать: не указана

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богомоловъ Семенъ

Мать ребёнка: Богомолова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Богомоловъ Иванъ

Мать ребёнка: Богомолова Агафья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Агафья Алексеева

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