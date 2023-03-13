Богомоловъ Яковъ
Место рожденияСинбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомоловъ Дмитрей
Мать: не указана
Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1757
Сын: Богомоловъ Семенъ
Мать ребёнка: Богомолова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Богомоловъ Иванъ
Мать ребёнка: Богомолова Агафья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно