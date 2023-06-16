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Косминых Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1903 ст.

Отец: Козьминых Василий Алексеевич

Мать: Козьминых Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кузьминых Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Кузьминых Надежда

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кузьминых Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кузьминых Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Надежда

Смерть
Неизвестно
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