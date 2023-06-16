Косминых Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1903 ст.
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кузьминых Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Кузьминых Надежда
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кузьминых Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Кузьминых Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьминых Надежда
Смерть
Неизвестно