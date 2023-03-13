Баушкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкинъ Василий

Баушкинъ Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1808

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808

Отец: Баушкинъ Иванъ

Мать: Баушкина Мавра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close