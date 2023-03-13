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Баушкинъ Василий
Баушкинъ Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1808
Пол
Мужской
Отец
Баушкинъ Иванъ
1781 г.р.
Мать
Баушкина (Чернышова) Мавра
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808
Отец:
Баушкинъ Иванъ
Мать:
Баушкина Мавра
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