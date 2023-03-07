Емельяновъ Игнатий
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Петровъ Емельянъ
Мать: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
07.01.1799
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
01.02.1800
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Емельяновъ Максимъ
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
10.09.1804
Дочь: Емельянова Анна
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Емельяновъ Гаврила
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
29.10.1809
Дочь: Емельянова Прасковья
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
23.08.1815
Дочь: Юрина Наталья
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Афимья
Смерть
1825