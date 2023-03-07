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Емельяновъ Игнатий

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Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Петровъ Емельянъ

Мать: Емельянова Анна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1799

Сын: Емельяновъ Сильвестръ

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Рождение ребёнка
01.02.1800

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Емельяновъ Максимъ

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Рождение ребёнка
10.09.1804

Дочь: Емельянова Анна

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Емельяновъ Гаврила

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1809

Дочь: Емельянова Прасковья

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1815

Дочь: Юрина Наталья

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Афимья

Смерть
1825
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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