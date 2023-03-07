Краснухина (Толкачева) Федора Савельевна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Толкачев Савелий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мухина Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Краснухин Александр Ильич
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Краснухина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснухин Илья Лукич
Смерть
Неизвестно