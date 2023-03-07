Краснухина (Толкачева) Федора Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснухина (Толкачева) Федора Савельевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Толкачев Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Краснухин Степан Ильич

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мухина Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Краснухин Александр Ильич

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Краснухин Самуил Ильич

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Краснухина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Краснухин Семен Ильич

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Краснухин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Краснухин Илья Лукич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснухин Илья Лукич

Смерть
Неизвестно
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