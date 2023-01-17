Мухина (Краснухина) Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Краснухин Илья Лукич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мухина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мухина Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784