Мухина (Краснухина) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина (Краснухина) Екатерина Ильинична

Мухина (Краснухина) Екатерина Ильинична

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Краснухин Илья Лукич

Мать: Краснухина Федора Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мухина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мухина Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Мухин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Григорьевич

Смерть
1784
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close