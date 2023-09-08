Никитинский Демьян Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинский Демьян Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1865

Жена: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.

Сын: Никитинский Иван Демьянович

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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