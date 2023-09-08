Никитинский Демьян Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1865
Жена: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.
Сын: Никитинский Иван Демьянович
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно