Прийменко Фекла Алексеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Прийменко Григорий Моккиев
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Вера Моккиевна
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Прийменко Свирид Моккиевич
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1889
Дочь: Татьяна Моккиева
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Степан Моккиевич
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно