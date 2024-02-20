(Прийменко) Вера Моккиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Вера Моккиевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.08.1880

Дата смерти

10.09.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1880

Отец: Прийменко Моккий Григорьевич

Мать: Прийменко Фекла Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.09.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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