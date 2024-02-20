Прийменко Григорий Моккиев
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.01.1877
Дата смерти08.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Крещение
30.01.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Федор Романович Супрунов и Алексея Андреевича Олифера -жена Евфросиния Прокофьевна
Смерть
08.03.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-52,зап-4
Похороны
10.03.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука