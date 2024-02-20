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Прийменко Григорий Моккиев

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.01.1877

Дата смерти

08.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1877

Отец: Прийменко Моккий Григорьевич

Мать: Прийменко Фекла Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Крещение
30.01.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Федор Романович Супрунов и Алексея Андреевича Олифера -жена Евфросиния Прокофьевна
Смерть
08.03.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-52,зап-4
Похороны
10.03.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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