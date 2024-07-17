(Воробышкова) Александра Васильевна 06.11.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Воробышкова) Александра Васильевна

Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.11.1890

Дата смерти

18.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1890

Отец: Воробышков Василий Петрович

Мать: Воробышкова (Пырина) Ирина Хрисанфовна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
Неизвестно
Государственный архив Костромской области | 56-11-34-38об-39 | 56-11-33-79об-80
Место жительства
Неизвестно
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Крещение
07.11.1890
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Крестная мать: девица Александра Хрисанфовна Пырина
Смерть
18.03.1892
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: От кори
Похороны
19.03.1892
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

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