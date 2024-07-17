(Воробышкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1890
Дата смерти18.03.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1890
Упоминание
Неизвестно
Государственный архив Костромской области | 56-11-34-38об-39 | 56-11-33-79об-80
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.11.1890
Крестная мать: девица Александра Хрисанфовна Пырина
Смерть
18.03.1892
Причина смерти: От кори
Похороны
19.03.1892