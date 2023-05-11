Афанасьева Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1913
Сын: Афанасьев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
26.01.1917
Сын: Афанасьев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно