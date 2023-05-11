Афанасьева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Екатерина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1913

Сын: Афанасьев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
26.01.1917

Сын: Афанасьев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Григорий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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