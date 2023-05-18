Кравченко Савелий Павлович
Место рождения
Дата рождения19.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: Неонила Савельевна
Мать ребёнка: Кравченко Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
27.05.1921
Сын: Кравченко Константин Савельевич
Мать ребёнка: Кравченко Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно