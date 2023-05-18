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Кравченко Савелий Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884

Отец: Кравченко Павел Петрович

Мать: Кравченко Евгения Демьяновна

Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Неонила Савельевна

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Кравченко Константин Савельевич

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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