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Яков Андреев

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Андрей Лаврентьев

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Данила Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Прасковья ст. Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Прасковья мл. Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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