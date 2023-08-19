Яков Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Андрей Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Матвей Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Данила Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Прасковья ст. Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Прасковья мл. Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762