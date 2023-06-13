Герасимова Маремьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Герасимова Акилина Зотеевна
Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Герасимова Василиса Зотеевна
Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Герасимова Наталья Зотеевна
Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Герасимов Сергей Зотеевич
Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Герасимов Игнатий Зотеевич
Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Смерть
Неизвестно