Герасимова Маремьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Маремьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Герасимова Акилина Зотеевна

Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Герасимова Василиса Зотеевна

Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Герасимова Наталья Зотеевна

Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Герасимов Сергей Зотеевич

Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Герасимов Игнатий Зотеевич

Отец ребёнка: Герасимов Зотей Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Зотей Филипович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Смерть
Неизвестно
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