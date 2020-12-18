Кривко Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1942
Дата смерти18.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1942
Отец: Кривко Федор Яковлевич
Мать: Кривко Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
18.03.1967
Мать ребёнка: Слипченко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1971
Сын: Кривко Олег Иванович
Мать ребёнка: Кривко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1985
Дочь: Кривко Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Кривко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривко Анна Ивановна
Смерть
18.12.2020