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Кривко Иван Федорович

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Место рождения

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.09.1942

Дата смерти

18.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1942

Отец: Кривко Федор Яковлевич

Мать: Кривко Ольга Яковлевна

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.03.1967

Сын: Кривко Игорь Иванович

Мать ребёнка: Слипченко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1971

Сын: Кривко Олег Иванович

Мать ребёнка: Кривко Анна Ивановна

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.03.1985

Дочь: Кривко Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Кривко Анна Ивановна

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривко Анна Ивановна

Смерть
18.12.2020
Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
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