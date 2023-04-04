Иванников Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Дмитрий Ильич

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Место рождения

с.Юдановка,Бобровск.уезд,Воронеж.губ

Дата рождения

08.11.1904

Дата смерти

19.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Юдановка,Бобровск.уезд,Воронеж.губ
Рождение ребёнка
02.10.1924

Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Иванникова Ирина Ивановна

с.Юдановка,Бобровск.р-н,Воронеж.обл
Смерть
19.03.1981
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