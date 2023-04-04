Иванников Дмитрий Ильич
Место рожденияс.Юдановка,Бобровск.уезд,Воронеж.губ
Дата рождения08.11.1904
Дата смерти19.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Юдановка,Бобровск.уезд,Воронеж.губ
Рождение ребёнка
02.10.1924
Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Иванникова Ирина Ивановна
с.Юдановка,Бобровск.р-н,Воронеж.обл
Смерть
19.03.1981