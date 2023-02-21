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Каменский Виктор Викентьевич

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Место рождения

г. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Каменский Викентий

Мать: Каменская Агата

г. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
22.07.1890

Жена: Каменская Розалия Викторовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Леокадия Викторовна

Мать ребёнка: Каменская Розалия Викторовна

Смерть
Неизвестно
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