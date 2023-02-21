Каменский Виктор Викентьевич
Место рожденияг. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Каменский Викентий
Мать: Каменская Агата
г. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
22.07.1890
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Леокадия Викторовна
Мать ребёнка: Каменская Розалия Викторовна
Смерть
Неизвестно