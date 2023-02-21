Каменская (Обухович) Агата
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Каменский Виктор Викентьевич
Отец ребёнка: Каменский Викентий
г. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1855
Сын: Каменский Франц Викентьевич
Отец ребёнка: Каменский Викентий
Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каменский Викентий
Смерть
Неизвестно