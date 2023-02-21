Каменская (Обухович) Агата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Обухович) Агата

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Каменский Виктор Викентьевич

Отец ребёнка: Каменский Викентий

г. Заблудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1855

Сын: Каменский Франц Викентьевич

Отец ребёнка: Каменский Викентий

Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Викентий

Смерть
Неизвестно
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