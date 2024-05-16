Леосевич (Говоровская) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леосевич (Говоровская) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говоровский Степан Николаевич

Мать: Говоровская (Новицкая) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леосевич) Алла

Отец ребёнка: Леосевич Ричард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош (Леосевич) Люда

Отец ребёнка: Леосевич Ричард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леосевич Казимир

Отец ребёнка: Леосевич Ричард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леосевич) Анна Ричардовна

Отец ребёнка: Леосевич Ричард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леосевич Ричард

Смерть
Неизвестно
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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