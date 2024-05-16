Леосевич (Говоровская) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леосевич) Алла
Отец ребёнка: Леосевич Ричард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярош (Леосевич) Люда
Отец ребёнка: Леосевич Ричард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леосевич Казимир
Отец ребёнка: Леосевич Ричард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леосевич) Анна Ричардовна
Отец ребёнка: Леосевич Ричард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леосевич Ричард
Смерть
Неизвестно
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новики