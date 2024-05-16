Леосевич Ричард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леосевич) Алла
Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярош (Леосевич) Люда
Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леосевич Казимир
Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леосевич) Анна Ричардовна
Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно