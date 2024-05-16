Леосевич Ричард Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леосевич Ричард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леосевич) Алла

Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош (Леосевич) Люда

Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леосевич Казимир

Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леосевич) Анна Ричардовна

Мать ребёнка: Леосевич (Говоровская) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леосевич (Говоровская) Валентина

Смерть
Неизвестно

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