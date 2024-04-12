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Евстигнеев Антон Васильевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстигнеев Василий Николаевич

Мать: Евстигнеева Татьяна Степановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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