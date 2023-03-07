(Копылова) Александра Арсеньева
Место рождения
Дата рождения14.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881
Отец: Копылов Арсений Корнеев
Мать: Копылова Мария Максимова
Бракосочетание
1899
Муж: Михаил Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
20.02.1904
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно