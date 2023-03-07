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(Копылова) Александра Арсеньева

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Место рождения

Сенино

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881

Отец: Копылов Арсений Корнеев

Мать: Копылова Мария Максимова

Бракосочетание
1899

Муж: Михаил Иванов

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
20.02.1904

Сын: Карп (Поликарп) Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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