Соловьева Ольга Васильевна 31.10.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьева Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1972

Отец: не указан

Мать: Шаплыко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.2013

Сын: Соловьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

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