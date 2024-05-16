Соловьев Дмитрий Иванович 01.01.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972

Отец: Соловьев Иван

Мать: Бахтина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.2013

Сын: Соловьев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Васильевна

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