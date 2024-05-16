Соловьев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972
Отец: Соловьев Иван
Мать: Бахтина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Васильевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.2013
Сын: Соловьев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Васильевна