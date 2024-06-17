Шашаурова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1981
Дочь: Шашаурова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Шашауров Леонид Витальевич
Рождение ребёнка
26.05.1989
Сын: Шашауров Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Шашауров Леонид Витальевич