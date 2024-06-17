Шашаурова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашаурова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашауров Леонид Витальевич

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1981

Дочь: Шашаурова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Шашауров Леонид Витальевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1989

Сын: Шашауров Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Шашауров Леонид Витальевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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