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Шашаурова Елена Леонидовна
Шашаурова Елена Леонидовна
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
18.11.1981
Пол
Женский
Отец
Шашауров Леонид Витальевич
Мать
Шашаурова Наталья Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1981
Отец:
Шашауров Леонид Витальевич
Мать:
Шашаурова Наталья Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
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