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Шашаурова Елена Леонидовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1981

Отец: Шашауров Леонид Витальевич

Мать: Шашаурова Наталья Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
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