Надуткина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909 ст.
Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Надуткин Василий Павлович
Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1922 ст.
Сын: Надуткин Николай Павлович
Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно