Надуткина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надуткина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надуткин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Надуткин Иван Павлович

Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Надуткин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Надуткин Василий Павлович

Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1922 ст.

Сын: Надуткин Николай Павлович

Отец ребёнка: Надуткин Павел Гаврилович

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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