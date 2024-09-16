Надуткин Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Надуткин Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909 ст.
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Надуткин Василий Павлович
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922 ст.
Сын: Надуткин Николай Павлович
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно