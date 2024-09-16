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Надуткин Павел Гаврилович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Надуткин Гавриил

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надуткина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Надуткин Иван Павлович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Надуткин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Надуткин Василий Павлович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1922 ст.

Сын: Надуткин Николай Павлович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Тимофеевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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