Зубков Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?
Отец: Зубок Яков
Мать: Ксения Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Изида Павловна
Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Олег Павлович
Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Евдокия Павловна
Военная служба
Неизвестно
восстанавливал мосты во время войны, Западный фронт
Смерть
Неизвестно