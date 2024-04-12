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Зубков Павел Яковлевич

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Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

03.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?

Отец: Зубок Яков

Мать: Ксения Никаноровна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Изида Павловна

Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Павловна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Олег Павлович

Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Евдокия Павловна

Военная служба
Неизвестно
восстанавливал мосты во время войны, Западный фронт
Смерть
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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