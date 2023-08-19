Чорабай Певтий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Чорабай Николай Константинович
Мать: Чорабай Мария
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Чорабай Маруля
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Певтиева
Мать ребёнка: Чорабай Маруля
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Рождение ребёнка
1834
Дочь: София Певтиева
Мать ребёнка: Чорабай Маруля
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Смерть
Неизвестно