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Чорабай Певтий Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Чорабай Николай Константинович

Мать: Чорабай Мария

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чорабай Федор Певтиев

Мать ребёнка: Чорабай Маруля

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Певтиева

Мать ребёнка: Чорабай Маруля

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Рождение ребёнка
1834

Дочь: София Певтиева

Мать ребёнка: Чорабай Маруля

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-43
Смерть
Неизвестно
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