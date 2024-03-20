Платонова (Илюшкинавопрос) Наталья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти19.07.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1885
Сын: Платонов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Платонов Евдоким Михайлович
Год рассчитан от года свадьбы 1904 минус 19 лет, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
01.11.1889
Сын: Платонов Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Платонов Евдоким Михайлович
Есть метрика о рождении. Евдоким Михайлович и Наталья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1891
Есть метрика из церкви. Возраст 34 года, горячка. Жена Платонова Евдокима Михайловича