Платонова (Илюшкинавопрос) Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Илюшкинавопрос) Наталья Тихоновна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

19.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Платонов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Платонов Евдоким Михайлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан от года свадьбы 1904 минус 19 лет, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
01.11.1889

Сын: Платонов Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Платонов Евдоким Михайлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Евдоким Михайлович и Наталья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Евдоким Михайлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
19.07.1891
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Возраст 34 года, горячка. Жена Платонова Евдокима Михайловича
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