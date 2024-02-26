Пушнин Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушнин Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушнин Антон Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Пушнин Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1890

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Прохоровна

Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушнина Акилина Петровна

Смерть
Неизвестно
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