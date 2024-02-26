Пушнин Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушнин Антон Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1890
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Прохоровна
Мать ребёнка: Пушнина Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушнина Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно