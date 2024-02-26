Пушнина Акилина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушнина Акилина Петровна

Пушнина Акилина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Пушнин Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович

Рождение ребёнка
05.07.1890

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Прохоровна

Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушнин Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close