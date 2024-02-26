Пушнина Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович
Рождение ребёнка
05.07.1890
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Прохоровна
Отец ребёнка: Пушнин Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно