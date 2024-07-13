Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти08.12.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкоркина Меланья Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Может Быть (Скоркина) Анна Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкоркина Анисья Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
Бракосочетание
28.01.1819 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1821 ст.
Сын: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
12.01.1826 ст.
Дочь: Логачева (Шкоркина) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-KNYN?i=101&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
22.04.1828 ст.
Дочь: Грушина (Шкоркина) Клавдия Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KF2J?i=153&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
17.02.1831 ст.
Дочь: Логачева (Шкоркина) Мариамна Федорова
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVVL?i=873&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.
Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов
Смерть
08.12.1872 ст.
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333436#36 о смерти, обозначена как вдова