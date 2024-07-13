Екатерина Андреева 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

08.12.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкоркина Меланья Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Может Быть (Скоркина) Анна Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкоркина Анисья Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Бракосочетание
28.01.1819 ст.

Муж: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1821 ст.

Сын: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.01.1826 ст.

Дочь: Логачева (Шкоркина) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-KNYN?i=101&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
22.04.1828 ст.

Дочь: Грушина (Шкоркина) Клавдия Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KF2J?i=153&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
17.02.1831 ст.

Дочь: Логачева (Шкоркина) Мариамна Федорова

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVVL?i=873&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.

Сын: Шкоркин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Скоркин Федор Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
08.12.1872 ст.
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333436#36 о смерти, обозначена как вдова

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