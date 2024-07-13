Грушина (Шкоркина) Клавдия Федорова
Место рождения
Дата рождения22.04.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1828 ст.
Отец: Скоркин Федор Филиппов
Мать: Екатерина Андреева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KF2J?i=153&cat=753676 запись о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов ищу ищу
Бракосочетание
22.01.1847 ст.
жених - поселенец села Тисульского
Рождение ребёнка
13.06.1853 ст.
Дочь: Грушина Агрипина Иосифова
Отец ребёнка: Грушин Иосиф Алексеев
Смерть
Неизвестно