Грушина (Шкоркина) Клавдия Федорова 22.04.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Грушина (Шкоркина) Клавдия Федорова

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.04.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1828 ст.

Отец: Скоркин Федор Филиппов

Мать: Екатерина Андреева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KF2J?i=153&cat=753676 запись о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов ищу ищу

Бракосочетание
22.01.1847 ст.

Муж: Грушин Иосиф Алексеев

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
жених - поселенец села Тисульского
Рождение ребёнка
13.06.1853 ст.

Дочь: Грушина Агрипина Иосифова

Отец ребёнка: Грушин Иосиф Алексеев

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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