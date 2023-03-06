Ходырева (Пыхтеева) Меланья Евплова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева (Пыхтеева) Меланья Евплова

Ходырева (Пыхтеева) Меланья Евплова

avatar

Место рождения

д. Легишевская

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Пыхтеев Евпл Герасимович

Мать: не указана

д. Легишевская
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Солодова Феодора Власова

Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ходырев Ларион Власович

Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ходырев Гаврил Власович

Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Власова

Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Влас Диев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close