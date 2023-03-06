Ходырева (Пыхтеева) Меланья Евплова
Место рожденияд. Легишевская
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Пыхтеев Евпл Герасимович
Мать: не указана
д. Легишевская
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Солодова Феодора Власова
Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Власова
Отец ребёнка: Ходырев Влас Диев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходырев Влас Диев
Смерть
Неизвестно