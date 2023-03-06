Ходырев Гаврил Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ходырев Влас Диев
Мать: Ходырева Меланья Евплова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходырев Александр Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно