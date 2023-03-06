Ходырев Гаврил Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырев Гаврил Власович

Ходырев Гаврил Власович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ходырев Влас Диев

Мать: Ходырева Меланья Евплова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ходырев Маркел Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходырев Александр Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close